Někdejší sexsymbol Olga Schoberová (79) fotila jako první Češka pro Playboy. V Hollywoodu klofla vlivného producenta

Olga Schoberová Foto: Václav Jirsa, Právo

Jak se vlastně dostala k filmu? Po skončení střední ekonomické školy nastoupila Schoberová jako fakturantka do pražského Technomatu. Její měsíční výdělek činil 500 korun, a tak není divu, že si začala přivydělávat pózováním pro reklamy. Oko pracujícího lidu se tehdy mohlo potěšit například plakátem se sexy blondýnou a půllitrem piva.

Proslavila ji Winnifred

Půvabů Olgy Schoberové si záhy povšimli i filmaři. Ruku na srdce: byla to krásná slečna, ale herecký talent jí do vínku dán nebyl. To však vůbec nevadilo, protože role jí byly šité přímo na míru. Její filmovou kariéru odstartovala role ostýchavé plavovlásky Winnifred ve westernové parodii Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964). „Nemyslela jsem si, že by mě vybrali mezi tolika profesionálními herečkami, které na konkurz přišly,“ zavzpomínala Schoberová v jednom rozhovoru.

K věčné slávě jí stačily pouhé čtyři filmy, natočené na střídačku s naší komediální špičkou. S pány Lipským a Brdečkou natočila po Joeovi také parodii na brakové detektivky Adéla ještě nevečeřela (1977) a s dvojicí Vorlíček-Macourek zase komedie Kdo chce zabít Jessii (1966) a „Pane, vy jste vdova!“ (1970).

Okouzlila i Hefnera

Její další filmovou štací byla Itálie, kde se objevila ve filmech Lucrezia (1968) či Poppeiny žhavé noci (1969), které oplývaly řadou odvážných scén. Jako první Češka to také dotáhla až na stránky Playboye, kam si ji vybral sám zakladatel Hugh Hefner. Zajímavostí je, že nepózovala nahá, ale v černém roláku.

Když točila svůj vůbec první zahraniční film, česko-německou akční detektivku Tajemství čínského karafiátu (1964), seznámila se s americkým hercem a kulturistou Bradem Harrisem (✝84), který se stal jejím prvním mužem. Narodila se jim dcera Sabrina (52), manželství však dlouho nevydrželo. Schoberové se ale otevřela cesta na druhý břeh Atlantiku, do Hollywoodu.

Barbra Streisand ostrouhala

Zde se po nějakém čase seznámila s vlivným producentem Johnem Calleym (✝81) a byla z toho láska jako trám. A v roce 1972 také svatba. Kuriózní je, že Calleyho, který se stal prezidentem společnosti Warner Brothers, přebrala Schoberová jeho tehdejší přítelkyni Barbře Streisand. Díky sňatku se česká kráska rázem ocitla v nejvyšších patrech amerického šoubyznysu a ve své rezidenci hostila i největší filmové idoly, ať už to byl Paul Newman, Robert Redford nebo Clint Eastwood.

Za vše může sestra Eva

Svého postavení ale nijak nezneužila a věnovala se plně rodině. Po rozvodu v roce 1992 žila na střídačku v USA a v Česku, teď se zdržuje hlavně v rodné Praze. Je v pravidelném kontaktu s dcerou, která pracuje v Hollywoodu jako stylistka a kostymérka filmových hvězd.

Procestovaly spolu velký kus světa a navštěvují se také s Olžinou o tři roky starší sestrou Evou, která se provdala do Švýcarska. Rovněž Eva Schoberová byla vyhlášená krasavice, a právě ona se svého času postarala o sestřin raketový start do hvězdných výšin. Jednou totiž Olgu požádala, aby za ni zaskočila při reklamním focení… ■