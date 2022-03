Nejstarší dcera si odskákala toho ambiciózního rodiče, říká čtyřnásobný otec David Matásek

David Matásek Foto: Televize Seznam

Nejstarší Linda si dle jeho slov odskákala „toho ambiciózního rodiče“, takže chodila na balet, hrála na klavír, učila se angličtinu i němčinu, u mladších potomků, dcery Marie a synů Benjamina a Antonína, už byl a je benevolentnější.

„Prostě si myslím, že ty děti si to najdou samy. A vidím to na nich, že si to najdou samy. Najednou slyším z pokojíčku nějaký drnkání, dřív bych tam vlítnul a řekl: ‚Ukaž, jak to hraješ? Takhle.‘ A hned bych najal nějakýho učitele. Ale úplně jsem to opustil,“ řekl v pořadu Moje místa, který Televize Seznam uvádí ve středu ve 20 hodin.

David Matásek ukázal svá oblíbená místa, mj. Mělník, kde se natáčeli Básníci, chalupu v obci Brložec nebo holešovický Vespa Club.

David Matásek zavzpomínal na natáčení Básníků.

Televize Seznam

Ani jeho samotného prý rodiče do ničeho netlačili. „Ta cesta vlastníma botama vyšlapaná je daleko cennější než nějaký drily. Já myslím, že to dneska není úplně populární, tenhle názor, ale já to tak vidím. Myslím, že ty děti, nevím, že budou rády, když si to najdou samy,“ míní Matásek.

Potomky má Kendy z filmové série o básnících se třemi ženami. Matkou nejstarší Lindy je dramaturgyně a producentka Simona Matásková, Marii a Benjamina má herec s exmanželkou Kateřinou Matáskovou. Matku nejmladšího Antonína Evu si Matásek vzal v dubnu 2019. ■