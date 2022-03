Bojoval s virem i zákeřnou nemocí najednou: Oproti covidu byla rakovina hračka, říká hvězda filmu Big Lebowski

Jeff Bridges Profimedia.cz

Oscarový herec Jeff Bridges (72), známý nejen z trháku Big Lebowski, se úspěšně vrátil k promování své nové show The Old Man. Produkce se předtím zastavila na 15 měsíců, herec bojoval s rakovinou lymfatických uzlin.

„Rok a půl jsem měl tenhle bizarní sen, jsem rád, že jsem zpátky,“ uvedl pro Deadline.

Nemoc je aktuálně v klidovém stádiu, a tak se mohl naplno vrátit do práce. Že je rakovina v remisi, oznámil v lednu loňského roku. Bohužel ten samý měsíc se s manželkou Sue nakazili covidem a šeredně to oba odskákali.

Zatímco Sue si pobyla v nemocnici 5 dní, Jeff, oslabený po chemoterapiích, byl hospitalizován 5 týdnů.

„Oproti covidu byla rakovina hračka,“ napsal po zotavení na svých oficiálních stránkách. „Covid mi nakopal zadek, ale jsem už naočkovaný a cítím se mnohem lépe,“ nechal se slyšet.

Bridges byl dlouho na přístrojích a dýchací potíže přetrvávaly i po propuštění z nemocnice. Plně se zotavit mu pomohl fyzioterapeut Zachary Wermers. Jeff na sobě makal, aby mohl v srpnu odvést nejmladší dceru Hayley k oltáři.

„Díky Zachovi a skvělému týmu lékařů jsem nejen odvedl Hay k oltáři, ale mohl si s ní i zatančit. A bez kyslíku!“ radoval se tehdy. Kromě Haley (36) mají se Sue ještě dcery Isabelle (40) a Jessicu (38).

Natáčení seriálu The Old Man z produkce Hulu bylo stopnuto už dvakrát, nejprve kvůli pandemii, poté kvůli Bridgesově nemoci. Seriál na motivy knižní předlohy Thomase Perryho by měl být uveden ještě letos. ■