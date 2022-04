Hvězda Tváře a SuperStar poprvé v životě přišla o hlas: Nová role, do které ho museli vybrat, dává zpěvákovi zabrat

Martin Schreiner Super.cz

„Připravoval jsem se na to hodně, zpíval jsem si v autě, u autora hudby Zdeňka Hrubého, prostě všude možně. Dokonce jsem během zkoušení poprvé v životě přišel o hlas, takže to bylo zajímavé,“ svěřil se Super.cz zpěvák, kterému pomohli v nemocnici. „Šel jsem na Karlák do nemocnice, byli tam fajn, dali mi pastilky na hlas a inhalování, a brzy se mi hlas vrátil,“ řekl nám Martin.

V představení od autorů Josefa Laufera, který se postaral o libreto, a hudebního skladatele Zdeňka Hrubého ztvárňuje piráta. Díky tomu, že se mu opět podařilo několik kilo zhubnout, ho do kostýmu musí dokonce vycpávat. „Je to příjemný pocit, že mě vycpali, co si budeme povídat,“ řekl nám na premiéře v Divadle Broadway zpěvák.