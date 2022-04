Okamžitě poznáte, že patří k sobě: Rusovlasá misska se pochlubila roztomilým synem

Romana Pavelková Super.cz

Modelka a misska Romana Pavelková (37) po delší době vyrazila do společnosti se synem Maxíkem. Ujít si nenechali slavnostní uvedení muzikálu Ostrov pokladů. „Maxík má také premiéru, že šel do velkého divadla. Do kina chodí pravidelně,“ svěřila se Super.cz modelka před premiérou.