Usnadněte si život: Jedna podlaha do celého bytu? Pepa Libický ví, jak na to!

Kutil Pepa Libický rigidní vinylové podlahy doporučuje

Při zařizování nebo rekonstrukci bytu jsme doteď museli dělat kompromisy mezi tím, co dobře vypadá, a tím, co je funkční a odolá každodennímu životu. S tím je teď konec! Minimálně, co se výběru těch správných podlah týká.

Mít v bytě sjednocenou podlahu má mnoho výhod. Jeden typ podlahy se snáze a na jeden zátah položí a samozřejmě také jeden typ podlahy působí mnohem více esteticky. Sázkou na jistotu je rigidní vinylová podlaha, která se snadno pokládá, dobře vypadá, jednoduše se udržuje a vydrží snad úplně všechno.

„Donedávna platilo, že podlaha, kterou máte v obýváku, by asi vlhkost koupelen nevydržela. Mohli jste to vyřešit dlažbou. Jenže ta se do obýváku nebo třeba do ložnice nehodí, protože je jednoduše studená a navíc čištění spár je nepříjemný úkon, kerému se každý rád vyhne. Tyto komplikace hravě vyřeší rigidní vinylové podlahy, které jsou díky své voděodolnosti a otěruvzdornosti vhodné do celého domu či bytu,“ vysvětluje kutil Pepa Libický.

Kutil Pepa Libický doporučuje rigidní vinylové podlahy

Pepa doporučuje

Jméno Pepy Libického a zejména jeho schopnosti znáte z televizního pořadu Kutilové. Možná také sledujete jeho YouTube kanál Zlaté české ruce. Pepa Libický je odborník na slovo vzatý, proto jsme se ho zeptali, jaké vinylové podlahy jsou podle něj nejlepší.

„Rigidní vinylové podlahy mají velmi odolný povrch, díky čemuž jsou nejen voděodolné, ale jsou mimořádně odolné i vůči vzniku fleků. To je také důvod, proč jsou vhodné do koupelen, kuchyní, ale třeba i do vstupních prostor. Odolají dokonce kolečkové židli i drápkům domácích mazlíčků. Premiantem v této oblasti je díky pořádné nášlapné vrstvě model Experto Click SPC 50," doporučuje Pepa Libický.

Rigidní vinylová podlaha, dekor Dub Grosseto

Funkční vlastnosti i snadná dostupnost



Zmíněná podlaha, který pořídíte u firmy V-PODLAHY, se vyznačuje vyšší odolností vůči poškrábání, protože má poctivou nášlapnou vrstvu o tloušťce 0,5 mm. Výhodou je také akustický útlum 17 dB, který zaručí tišší provoz domácnosti. Zároveň jsou tyto podlahy vhodné i pro oblíbené podlahové vytápění.

Díky integrované podložce a praktickým zámkům po stranách je pokládka podlah z této kolekce rychlá a jednoduchá. Rychlé je i dodání. V-PODLAHY garantují, že svoji podlahu budete mít do 48 hodin od objednání na kterémkoli středisku společnosti, což je v dnešní době opravdu unikátní. Podlaha Experto Click SPC 50 je dostupný hned v deseti módních přírodních dekorech, a tak nemusíte mít strach, že byste pro svůj vysněný interiér nenašli tu pravou podlahu, která by s ním dokonale ladila.

Rigidní vinylová podlaha, dekor Dub Cadiz

A co úklid?

Na úklid rigidních vinylových podlah vám postačí obyčejný smeták, kyblík, mop a doporučený čistící prostředek. Vypustit na ně můžete i velmi oblíbené robotické vysavače s funkcí mopování. Mají také mnohem jednodušší údržbu než podlahy laminátové, které nemůžete klasicky vytírat, protože jsou na vodu citlivé. ■