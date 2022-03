Daniel Landa se pochlubil třemi dcerami: Z nejstarší se stala herečka

Daniel Landa s rodinou Foto: archiv D. Landy

Na snímku nechybí ani nejstarší dcera Landových, Anatázie. Čtyřiadvacetiletá slečna kráčí ve stopách svých rodičů. Na rozdíl od sester se do světa šoubyznysu zapojila už odmalička. "Stázka se dala na herectví a strašně ji to baví. Už kdysi hrála hlavní roli v našem pohádkovém muzikálu Bílý dalmatin. Ale to už si ani nepamatuje," řekla Super.cz Mirjam Landa.

Anastázie studovala vyšší odbornou hereckou školu a vrhla se hlavně na divadlo, vidět ji můžeme ve hrách souboru OLDstars a divadla Radar. Nevyhýbá se ani kameře. Jako malá si zahrála vedlejší postavu ve filmu svých rodičů Kvaska, mihla se také ve dvou dílech seriálu Specialisté. ■