Další role pro Kyslíka: Po lyžařském filmu Vladimír Javorský zazáří v detektivce

Vladimír Javorský ve filmu Stínohra

Ve filmu Stínohra Petera Bebjaka, autora úspěšné série Devadesátky, hraje policistu ze staré dobré školy. Jako kriminalista Dvořák vyšetřuje smrt ženy hlavního hrdiny Jana a mezi oběma muži se vytvořilo zvláštní pouto. Policista, který nedělá kompromisy, chce najít pravdu a zároveň se snaží pochopit Janovu bolest a frustraci z toho, že se zločin stále nedaří potrestat.

„Hlavní hrdina bere spravedlnost do vlastních rukou, a to je jedna z cest, která nastává, když nefunguje systém tak, jak by měl. Když nefunguje právo, tak pak lidé mají snahu sáhnout po jiné variantně, a už to nemusí být moc hezké,“ říká Vladimír Javorský.

Jeho herecký kolega Milan Ondrík, který hraje Jana, pro něj nebyl úplnou neznámou. „S Milanem Ondríkem jsme se potkali již na jiném projektu, takže vím, co to je za chlápka. Myslím, že jsme takové, možná až protipóly, které tomuto filmu snad budou slušet,“ hodnotí herec. ■