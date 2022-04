Tohle je český Severus Snape z Harryho Pottera: Herce z Ordinace a Ulice diváci pravidelně poznávají po hlase

Aleš Procházka Super.cz

„Jednomu je 24, druhému 22 let. Starší vystudoval Duncan centre - moderní tanec a teď přešel na filozofickou fakultu, takže ten v našich šlépějích rozhodně nejde,“ směje se herec, který je televizním divákům známý ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo Ulice. „Ten mladší studuje soukromou filmovou školu, strašně ho to baví, dělá zvukařinu,“ svěřil Super.cz.

Přiznává, že ve výchově se držel jasně daných pravidel. „Myslím, že jsem patřil k těm přísnějším tatínkům. Nepatřil jsem k té nové vlně, kdy je dětem dovoleno skoro všechno, aby náhodou nebyla poškozena jejich osobnost,“ říká o sobě.

Kromě herectví se dlouhé roky věnuje dabingu. Jedna z jeho nejznámějších rolí je profesor Severus Snape ze ságy Harry Potter. Divákům se jeho hlas vryl do paměti a herce podle něj poznávají i v běžném životě. „Stává se mi to dost často. Netušil jsem, že samotný hlas může být pro okolí tak zajímavý a přitažlivý,“ usmívá se Aleš Procházka, který nechal nahlédnout nejen do zákulisí dabingu Harryho Pottera v novém dílu pořadu V českém znění.

Covidovou dobu prožíval díky práci v televizi a jiným projektům poměrně dobře. Alespoň tedy lépe než mnozí jeho kolegové, kteří jsou závislí pouze na divadle. „Samozřejmě ta mimodivadelní činnost mě zachránila, měl jsem štěstí, že jsem točil nějaké seriály, sem tam jsem daboval, byla práce v rozhlase, natáčel jsem audioknihy. V tomhle ohledu jsem na tom byl docela dobře,“ říká s vděčností.

Plány na delší volno či dovolenou zatím nemá, po rozvolnění si naplno užívá pracovního procesu. „Budu mít premiéru v Divadle na Vinohradech, pak budu mít trošku volno, které vyplním načítáním audioknih a pak budu v divadle zkoušet inscenaci od Agathy Christie Past na myši,“ dodává Aleš Procházka. ■