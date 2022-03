Kvůli drogám málem přišel o nohy: Takhle to chodí, když vám dojdou žíly, přiznává někdejší bouřlivák Pete Doherty

Pete Doherty Profimedia.cz

„Byl jsem fakt za hranou. Chvílemi jsem měl na kahánku. Málem mi vzali obě chodidla a podobně příšerné věci,“ uvedl pro The Mirror.

„Bylo to o fous a jenom proto, že jsem si drogy píchal. Takhle to chodí, když vám dojdou žíly. Ale přijde mi, že to bylo hodně dávno. Byla to jízda,“ doplnil.

K tomu, že Pete konečně začal odvykat, přispěl i hudebník Frédéric Lo. Ten ho zkraje roku 2020 navštívil v jeho domě ve Francii, kde mu poprvé zahrál píseň Inutile Et Hors D'usage, kterou později vydali jako společný duet.

„Bylo to emotivní a velmi mě to zasáhlo. V té době jsem se zbavoval závislosti na tvrdých drogách a bylo mi fakt na nic. Jako by mě přejel autobus,“ popsal okamžiky.

Doherty se usadil na francouzském venkově s partnerkou Katiou de Vidas, kterou loni v říjnu pojal za manželku. Vede poklidný život a osvojil si zdravý životní styl, který mu viditelně svědčí.

Po covidové pauze se také vrací ke koncertování, i když minulý měsíc musel jednu akci s kapelou The Libertines pro nemoc zrušit. Ukázalo se, že měl zánět dýchacích cest.

Pete proslul nejen bouřlivými večírky a drogovými eskapádami, za něž byl nesčetněkrát zatčen, ale také vztahem s Kate Moss, který trval v letech 2005-2007 a prakticky ho proflámovali.

Hudebník je také dvojnásobným otcem, ze vztahu s Lisou Moorish má náctiletého syna Astila a s modelkou Lindi Hingston má dceru Aisling. ■