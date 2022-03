Jim Carrey má o facce na Oscarech jasno: Hollywood je hromadně bezpáteřní, bylo mi zle, když mu tleskali vestoje

Jim Carrey nekritizoval jen Smithovu facku, ale i další kolegy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Bylo mi špatně z těch ovací vestoje,“ řekl k reakci publika na moment, kdy Will Smith (53) získal Oscara. „Měl jsem pocit, že Hollywood je hromadně bezpáteřní a opravdu mi přišlo, že už nejsme ten cool klub.“

Smithově výhře předcházela facka Chrisi Rockovi. Ten vyhlašoval vítěze v kategorii dokument a vystřelil si z holohlavé Jady Pinkett Smith, která trpí alopecií. G.I. Jane vtípku se smál i Smith, pak ale vstal a šel kolegovi nafackovat.

„Neber si jméno mojí ženy do svý zas*aný huby,“ reagoval ještě Smith už z hlediště. Kolegovi pak větu zopakoval, když se bránil, že šlo o vtip. Incident je označován za největší skandál v historii Oscarů a vyšetřuje ho i Akademie. Smith je za něj ostře kritizován.

Jim dále uvedl, že měl Smith zůstat u slovní přestřelky nebo vyjádřit svůj postoj například na Twitteru. A že ho po facce měli vyvést. „Nemáte žádné právo dojít za někým na jeviště a uhodit ho jenom proto, že něco řekl,“ vyjádřil se zcela jasně.

„Nic neeskalovalo. Přišlo to z ničeho nic, protože má v sobě Will něco, co ho frustruje. Přeji mu jen to nejlepší, opravdu, nic proti němu nemám. Dokázal skvělé věci, ale tohle nebyla jedna z nich."

Carrey si také myslí, že měl Rock kolegu žalovat. Ten to však bezprostředně po Oscarech odmítl. „Nechce potíže, ale být jím, hned ráno bych oznámil, že žaluji Willa o 200 milionů, protože to video tu bude navždy, bude všude. Ta urážka bude trvat hodně dlouho,“ dodal.

Nejhorší na incidentu podle něj je, že zastínil všechny vítěze. „Ti lidé dřeli velmi tvrdě, aby se dostali tam, kde jsou, užili si svůj moment na výsluní a převzali cenu za tu dřinu,“ dodal s tím, že od Smithe bylo sobecké, že je okradl o jejich chvíle. ■