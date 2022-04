Sexy hanbářka opět v akci. Vyzývavé rapperce vykouklo ňadro. V tomto modelu to ani jinak nešlo

Saweetie se opět předvedla... Profimedia.cz

A protože disponuje hodně nadupanou hrudníkovou výbavičkou, není divu, že se jí dost často přihodí nějaký ten trapas. Naposledy se předvedla na oscarové párty v Los Angeles, kterou pořádal Jay-Z a Beyoncé.

Ve svém značně odvážném modelu si zajistila pozornost všech přítomných hostů, které přitahovala doslova jako magnet. V jednom nestřeženém momentu došlo na to, co by každý od takových šatů očekával - rapperce vykouklo ňadro. A zdá se, že jí to vůbec nevadilo. Na pozornost je tato milovnice exhibicionismu zkrátka zvyklá a světla reflektorů si nadmíru užívá. ■