Na Slavíkovi vznikla spolupráce, kterou nikdo nečekal: Tohoto zpěváka si vybrala Lucie Bílá

„Lucka mě oslovila na Slavících. Já jsem si do té doby myslel, že vůbec neví, že existuju. Druhý den mi ale pípla esemeska a pak už to šlo ráz na ráz,“ popisuje vznik spolupráce zpěvák a dodává: „Mám z toho obrovskou radost. Kdo je víc než Lucka Bílá? Pro mě je to největší čest," říká Honza stále nevěřícně.

Píseň bude prvním singlem ze zpěvaččiny připravované desky. Klip se natáčel v den narozenin Honzy Bendiga 14. února, což je shodou okolností Den svatého Valentýna. Jednu z hlavních rolí v něm ztvárnila Bára Munzarová.

„Myšlenkou písně je to, že Lucka je už za svůj život poučená ze svých chyb. Já mám svoje přešlapy ještě před sebou. Hraju člověka, kterého sláva zaslepí a utne komunikaci se svou rodinou. Když se dostane jeden z rodičů do ohrožení života, tak si uvědomím, co bych mohl ztratit. To by si lidé měli uvědomit zrovna v této době, kdy nás ohrožuje válka,“ říká Jan Bendig, který vystoupí s Lucií Bílou na jejím dubnovém koncertu v Lucerně. ■