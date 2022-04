Další známá dvojice ve Výměně manželek. Místo mamky přijde do rodiny další chlap a nebude nouze o slzy

Bendig ve Výměně manželek Super.cz

Po Danielu Krejčíkovi s Matějem Stropnickým a Jaromíru Noskovi s přítelkyní Zuzanou se do reality show Výměna manželek chystá další známý pár. A bude to o to zajímavější, jelikož jde opět o stejnopohlavní dvojici. V dalším díle se objeví Jan Bendig (28) se svým životním partnerem Lukášem Rejmonem.