Single život jí sluší! Andrea Kalousová ukázala v bikinách formu před blížící se plavkovou sezónou

Andrea Kalousová Foto: Archiv A. Kalousové

Po rozchodu s Kamilem Bartoškem alias Kazmou rozhodně neztratila nic na svém půvabu a dokonalé postavě. Bývalá Česká Miss World, modelka Andrea Kalousová (25), na svém těle maká a je to znát. Ukázala, v jaké je formě na začátku jara. Bikinová sezóna se blíží.

"Snažím se sedm dnů v týdnu cvičit. Stačí i deset minut, důležitá je pravidelnost a výsledky jsou vidět. Méně se hrbím, rovnají se mi záda, postava se celkově formuje," popsala Super.cz krásná Kalousová svůj recept.

Snaží se držet i ve stravě. "Dávám si na to pozor. Lhala bych, kdybych řekla, že jím od rána do večera pizzu. I když si ji ráda dám. Hlavní přísun by měl být zeleniny, o což se snažím," dodala bývalá druhá nejkrásnější Češka. ■