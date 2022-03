Hvězda Tankového praporu se k herectví vrací po 31 letech: Poznáte ho ještě?

Michal Kocourek Foto: Lenka Hatašová

Hned v 90. letech Kocourek založil vlastní divadlo Kalich. Sám v něm ale nehraje. "Poohlížel jsem se po druhé straně téhle profese, chtěl jsem něco organizovat, stavět něco svého. Po Tankovém praporu jsem se tedy vrhnul do podnikání v kultuře naplno. A na herectví nebyl čas a vlastně už ani taková chuť," svěřil.

Předsevzetí, že už se k herectví nevrátí, ale letos porušil. A to díky režisérovi Biseru Arichtevovi, který má za sebou například sérii Guru nebo již legendární Vyprávěj. Michal Kocourek s ním natáčí romantický seriál O mě se neboj. Zajímalo nás, co ho přesvědčilo.

"Pan režisér mi poslal e-mail, že by mi rád nabídl roli v připravovaném seriálu, ale že se někde dočetl, že se k herectví už nehodlám vracet. Tak prý jestli nechci změnit názor. Začalo mi to vrtat hlavou, vzal jsem si čas na rozmyšlenou a nakonec jsem do toho šel. Tedy měl jsem jednu podmínku. Poprosil jsem ho, aby mě okamžitě přeobsadil, jakmile by začal mít pocit, že to ostatním kazím. Naštěstí jsem díky jeho režijnímu vedení a výborné partě kolegů rychle ztratil ostych a začalo mě natáčení po letech bavit, zároveň mi to v téhle divné době udělalo radost," uzavřel. ■