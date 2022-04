S přítelem pendluje mezi Českem a Anglií: Přestěhuje se půvabná zpěvačka za svou láskou do zahraničí?

Nelly Řehořová Super.cz

„Přišla mě podpořit celá rodina, rodiče, sestra přítel, babička, teta, strýc i sestřenice a bratránek. Bylo nás jako Hujerů,“ svěřila se Super.cz Nelly, která byla ráda, že její partner přijel. „Přítel přijel. Nemohl si to nechat ujít. Ještě jak je námořník a tady jsou piráti, tak jsem mu říkala, že se mu to bude líbit,“ prozradila nám zpěvačka s tím, že zatím lásku na dálku zvládají.

„Teď jsme se neviděli měsíc, kvůli zkouškám muzikálu jsem nemohla odjet. Jinak se snažíme po 14 dnech. Střídáme se, teď jsem na řadě já a pojedu do Anglie, snad to klapne, měla bych toho mít volněji, i když chci vydávat desku a pracovat na písničkách,“ dodala Nelly, která už uvažovala i o tom, že se přestěhuje.

„Trochu jsem nad tím uvažovala. Na škole, kde studuje, mají i obory jako popová hudba, produkce, performace. Už jsem se na to dívala, ale zároveň jsem si říkala, že by to bylo těžké s divadlem, nevím, jak by mě pouštěli, zatím je nad tím otazník,“ prohlásila zpěvačka, která stejně bude muset v budoucnu lásku s námořníkem řešit. „Zatím to tak bude rok nebo dva. Problém je, že s jeho oborem se moc nedá pracovat v Česku, takže stejně budeme muset pendlovat, takže uvidíme, jak to dopadne,“ dodala Nelly v Divadle Broadway. ■