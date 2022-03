Vrcholně elegantní Kate: V šatech s puntíky zdůraznila úzký pas, princ George byl kopií otce Williama

Vévoda a vévodkyně z Cambridge s dětmi Profimedia.cz

V Londýně se v úterý konala mše za prince Philipa, který zemřel loni v dubnu ve věku nedožitých 100 let. Do Westminsterského opatství se sjela celá královská rodina, až na prince Harryho a jeho ženu Meghan. Nechyběl ani skandálem poznamenaný princ Andrew. Právě ten matku do opatství doprovodil.