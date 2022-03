Od 14 let závislý na pervitinu: Muž z Výměny manželek promluvil o své drogové minulosti

Lukáš bude ke své náhradní manželce velmi otevřený. TV Nova

„Byl jsem těžce závislý na pervitinu, několik let od 14 let. Teď už jsem přes tři roky bez toho,“ přiznal Lukáš.

Od závislosti na tvrdých drogách mu pomohla nová partnerka a její rodina. „Dostal jsem se z toho jenom díky Renatě a díky dětem. To je jediná záchrana, co mě drží nad vodou,“ svěřil své prozatímní manželce Aleně (41).

Alenu zajímá, zda mu v dětství byla oporou jeho vlastní rodina. „Když mi bylo 10, tak se rodiče rozvedli, byl jsem chvíli tam a chvíli tam, vesměs se o mě nikdo nestaral. Ve 14 letech jsem se sbalil a nikomu to ani nevadilo, co dělám, kde jím, kde spím, jestli chodím do školy,“ vypráví o těžkém dospívání Lukáš.

