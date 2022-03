Dva roky se Osmany Laffita nemohl vrátit do rodné země. Nemohl se ani naposledy rozloučit s otcem

Osmany přišel o otce. Michaela Feuereislová

„Bylo to pro mne pekelné, že jsem tam nemohl jet skoro dva roky,“ svěřil se nám návrhář na Diamantovém plese v Brně. Na konci loňského roku se ale do své domoviny vrátil. „Byl jsem tam skoro měsíc a naplno jsem si všeho užíval. Jezdím tam, abych dobyl baterky u moře, na pláži. Kuba je krásná,“ říká návrhář, kterého motivovala k cestě do Karibiku hlavně setkání s maminkou Candidou. „V průběhu covidové pandemie mi umřel táta a já se nemohl jít ani rozloučit,“ uvedl smutně.

Zaregistroval Osmany na Kubě nějaké změny? „Kuba je pořád stejná. Nyní je to tam takové složité, dokud byl prezidentem Obama, vše se na Kubě uvolňovalo, zastavilo se embargo, které bylo na Kubu uvaleno. S nástupem Trumpa se zas změnilo vše, co zavedl Obama, a ekonomika je zase blbá, ale žije se,“ říká.

Na společenskou událost v brněnském Hotelu International se Osmany zodpovědně připravoval. Návrhář si užil oblek dle vlastního návrhu.

„Už mě unavoval klasický smoking, tak jsem si udělal svůj, který jsem si ozdobil krajkou,“ říká Osmany. Ten si dal s přípravami na čas. „Abych řekl pravdu, tak už mi to v poslední době netrvá příliš dlouho. Je to fofr. Manžel ale vždycky říká, že jsem horší než ženská. Na přípravu potřebuji tak hodinku. V klidu se oblékám, upravím vlasy, vousy,“ dodává Osmany Laffita. ■