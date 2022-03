Slavná komička si při moderování Oscarů rýpla do nominované Kirsten Dunst: Jak poznámku o „výplni sedadla“ obhájila?

Amy Schumer kritizovali za vtípek na adresu Kirsten Dunst. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ta si pro změnu rýpla do Kirsten Dunst (39), ovšem u diváků moc nepochodila. V jednom ze vstupů vysvětlovala význam pojmu „seat filler“ neboli výplň sedadla. Tím se označují lidé, kteří na ceremoniálů mají funkci zaplnit pro kamery prázdná místa v hledišti, pokud si například slavní odskočí apod.

Pak Amy došla ke stolu Kirsten Dunst a jejího muže Jesseho Plemonse (33), oba byli nominovaní v kategoriích nejlepší herec a herečka ve vedlejší roli za snímek Síla psa.

„Tady máme jednu výplň,“ ukázala Amy na Kirsten. „Drahoušku, nechceš si odskočit na toaletu?“ zeptala se, vytáhla kolegyni na nohy a zaujala její místo vedle Plemonse.

„Jesse, miluji tě v Síle psa,“ dala se s ním do řeči. „Amy, víš, že to je moje žena, že jo?“ odpověděl na to Plemons, načež Schumer svůj joke zopakovala: „Ty ses oženil s výplní sedadel?“

Oba herci se vtípku smáli, ale fanoušci se začali pohoršovat, že Kirsten, která v žádném případě není výplň, urazila. A Amy za to ostře kritizovali. Ta se proto k věci vyjádřila ve svých Instastories.

„Čau, vážím si toho, jak milujete Kirsten Dunst. Taky ji miluji! Bylo to domluvené a jela v tom se mnou. Nikdy bych královnu takhle neurazila,“ uvedla na vysvětlenou. ■