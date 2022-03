S touhle exotickou gazelou se setkala už na Miss World: Teď s Miss Tanzanie Karolína Kopíncová fotila na Zanzibaru

Karolína Kopíncová a Juliana Rugumisa Foto: archiv Miss Czech Republic

"Na Miss World jsme na sebe neměly moc štěstí, protože ona přiletěla o pár dní později a byly jsme každá v jiné skupině. Neměly jsme čas se víc poznat, ale pokaždé, když jsme se viděly a něco málo jsme spolu mluvily, bylo to moc fajn. Je to moc milá holka. Když jsem se dozvěděla, že sem přijede, byla jsem nadšená. Bylo opravdu fajn se zase s jednou z dívek vidět. Doufám, že se mi to podaří i s dalšími," řekla Super.cz Karolína.

"Celý ten den byl krásný, měly jsme společné focení na pláži a věřím, že ty fotky budou výjimečné a moc se těším na výsledek," dodala.

Juliana nebydlí přímo na Zanzibaru, na soustředění finalistek Miss Czech Republic přijela lodí z pevninského Dar es Salaamu. "Měla to dvě a půl hodiny lodí, takže to zase tak daleko nebylo. Zvládla si předělat harmonogram, aby s námi mohla strávit dva dny. Jsem ráda, že jsme se spolu mohly vidět," doplnila Karolína. ■