Takhle daleko ještě nezašla! Dcera producenta Františka Janečka dráždí nahoře bez a v tangách

Alice Janečková Foto: Archiv A. Janečkové

Tělo má Alice Janečková díky pravidelnému sportu dokonalé. Rozhodně se nemá za co stydět. "Mám také nedostatky, ale snažím se je eliminovat," řekla Super.cz maminka pětiletého syna, která přiznává, že na sobě musí pracovat.

"Zadarmo to není. Je to dřina, obnáší to sebekázeň, méně jídla večer. Začala jsem hodně běhat jako mnoho mých vrstevnic a výsledky jsou znát," dodala vystudovaná právnička Alice Janečková. ■