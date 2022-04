Po cenami ověnčeném Zátopkovi nezahálí: David Ondříček se vrhl do dalšího drahého projektu

David Ondříček Super.cz

Ondříček se rozhodl převést do třídílné televizní série skutečný příběh Krále Šumavy, převaděče Josefa Hasila. Sám oceňuje, že už druhým rokem právě i televizní projekty dostaly prostor v rámci Českých lvů. "Jsme malý národ a je dobré, když se na ně upozorní," míní režisér.

Ten už roky říká, že by rád natočil nějakou veselou komedii. Ty se mu ale vyhýbají, a naopak natáčí dobové snímky podle skutečných příběhů.

"Nějak to ke mně přichází, asi to má nějaký důvod. Už asi deset let dělám dobové filmy, ať už producentsky nebo jako režisér. Musím říct, že mě to baví, ale je to náročné, a když děláte podle skutečné postavy, tak se ta náročnost ještě násobí. Snad dostanu nějaký dobrý nápad na komedii ze současnosti," řekl Super.cz.

Dobové filmy se také prodraží. "Od kostýmů po lokace, i to, kolik musíte udělat výzkumů, abyste se dostal do nitra těch postav. Jak říkám, baví mě to, ale otázka je, jak dlouho to ještě vydržím," krčil rameny Ondříček, s nímž jsme probrali i herecké obsazení snímku. "Myslím si, že nevadí, že to nejsou extrémní hvězdy současnosti, myslím, že to jsou hvězdy budoucnosti," domnívá se. ■