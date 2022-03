Po šedesátce vypadá fantasticky! Maminka Moniky Marešové přiznala, jaké zákroky má v obličeji

Helena Harabinová prozradila tajemství své mladistvé pleti Super.cz

Geny se nezapřou. Maminka Moniky Marešové (41), podnikatelka Helena Harabinová ve svých 61 letech vypadá neuvěřitelně. Zadarmo to rozhodně nemá. Maká na sobě, stará se o pleť a stále je velmi aktivní a sportuje.

"Určitě jsou to geny, moje maminka vypadala také báječně. Ale je to i o tom, že obě s Monikou máme rády sport a zdravé stravování. Je to kombinace," řekla Super.cz Helena na párty salónu, který o ni pečuje.

"Cvičím, běhám, mám ráda jógu, ráda objevuji i něco nového v jídle a momentálně držím od ledna bezlepkovou dietu. Vždy si najdu něco, co udělá tělu dobře. Pohyb není jen o tom, že udělá hezké tělo, ale udělá i pořádek v hlavě," vysvětlovala.

Přiznává, že se nevyhýbá také estetické medicíně. "Používám hydropeptidy, jsem s nimi moc spokojená. Chodím na kosmetiku, mám nějaké drobné úpravy. V mém věku se to musí už trošku podpořit. Botox, plazma, mezoterapie. Snažím se dát pleti hlavně výživu," dodala. ■