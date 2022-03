To je rychlost. Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas přiznala rozchod a rovnou i nový vztah

Mirka Pikolová Super.cz

Mirka po skončení reality show Love Island začala chodit s dalším účastníkem Honzou. Nyní prozradila, že vztah nevydržel.

"Nejsme s Honzou nějakou dobu vůbec v kontaktu. Randila jsem s ním, trávili jsme spolu čas, ale z mé strany tam nepřišla láska. Protože nerada trápím druhé lidi, z jeho strany totiž láska byla, tak jsem to ukončila," řekla Super.cz Mirka, která s Honzou od té doby není v kontaktu. "Věřím, že až bude vše jak má být, budeme zase přátelé," upřesnila kráska, která už má nový vztah.

"Momentálně randím, mám novou lásku. Je to sportovec, fitness trenér. Máme k sobě blízko i díky sportu, dává nám to společná témata, rozumíme si, smějeme se spolu. Zatím jsem opatrná, je to v začátcích, ale je mi s ním dobře," usmívá se modelka a tanečnice.

Mirka byla podpořit finalistky Miss Czech Republic na tiskové konferenci. Sama prozradila, že už má svou favoritku. "Pro mě je jasná vítězka Mariana Bečková. Má neuvěřitelný příběh, zkušenosti, je to silná ženská, která inspiruje lidi, moc ráda ji sleduju. Je nádherná, vysoká a je to krásná duše. Myslím, že ona si to opravdu zaslouží," dodala Pikolová. ■