Režisér Snowboarďáků s manželkou chtěli prodat byt: Místo toho jej poskytli ukrajinské rodině

Romana Goščíková Super.cz

S herečkou a principálkou Divadla Radka Brzobohatého Romanou Goščíkovou jsme se setkali hlavně kvůli novému představení Jsem doma, zlato, který se začne 8. dubna na její scéně uvádět. Probrali jsme ale i pomoc Ukrajincům, do které se sama aktivně zapojila. Do pražského bytu 3+1, který se chystala prodat, nastěhovala ukrajinskou rodinu.

"Protože ani nám není lhostejné co se děje, rozhodli jsme se pomoci nejen každý sám za sebe, ale i koncertem, který jsme v divadle pořádali a výtěžek poslali přímo konkrétním rodinám na konkrétní věci. Mnozí naši kolegové pomáhají finančně, i aktivně přímo na místě, převážejí maminky s dětmi a zde jim nachází ubytování, Zuzka Kajnarová a Roman Říčař ukrajinským rodinám poskytli ubytování ve svém penzionu Smilovický mlýn, já mám rodinu s dvěma dětmi u sebe v bytě," vypočítala Romana.

Rozhodla se k tomu, i když divadla zrovna nezažívají bohaté časy a diváci se vracejí jen pomalu. Romana doufá, že je přitáhne i nové představení, které v Británii získalo ocenění komedie roku. "Od doby, co jsem divadlo koupila, se snažímě o linii divadla fenoménu, což znamená, že se snažíme vybírat to, co je super zajímavé a jediněčné," vysvětluje. V našem videu svěřila i další plány včetně natáčení nového seriálu na Primě, na němž spolupracuje s manželem, režisérem Karlem Janákem. ■