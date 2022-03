Královna krásy Lucie Šlégrová už má doma maminku z Ukrajiny: Modelka popsala, jak se s novými členy rodiny sžila

Lucie Šlégrová Foto: instagram L. Šlégrové

Je to měsíc, co se modelka Lucie Šlégrová (40) spolu s manželem, bývalým hokejistou Jiřím Šlégrem, (50) rozhodla poskytnout velkou pomoc. Manželé se rozhodli poskytnout azyl prchající mamince z Ukrajiny, a to rovnou u sebe doma. Nové členy rodiny už u sebe přivítali.

„Už máme u nás maminku Olenku. Bydlela dvacet kilometrů od Kyjeva, v satelitním městečku na okraji města. Moc hezká oblast. Ukazovala nám na videích odkud je, pochází z hezkého a stabilního zázemí,“ řekla Super.cz modelka, která se snaží ukrajinské mamince, co nejvíce pomoci.

„Na Ukrajině dělala 15 let kadeřnici, už mi vyfoukala vlasy, je nesmírně šikovná a pokusím se jí v této oblasti pomoct, aby si našla práci,“ řekla nám Lucie, která našla v Oleně kamarádku.

„Sžily jsme se hrozně dobře, věřím tomu, že se z nás stanou přítelkyně, jediné, co je problém, je jazyková bariéra, takže máme překladač, už jsem se pár ukrajinských slovíček naučila a ona se také učí ta česká. Když překonáme jazykovou bariéru, tak to bude veselejší,“ prohlásila Lucie s tím, že je také ráda, že je maminka, která k nim přišla s malým synem a v Praze má ještě dospívající dceru, v jejím věku.

„Oleně je 40 let, jsme podobně naladěné, přišla mi do života nová kamarádka a přítelkyně, nikdy by mě to nenapadlo. Zavolali nám, zda může přijet, ona se tady objevila a fungujeme spolu tak, jako bychom se znaly několik let,“ prohlásila modelka s tím, že s novými členy domácnosti jsou v pohodě i děti, které jsou odmalička zvyklé pomáhat.

„Budeme se jí snažit najít zaměstnání. Olena má dvě děti, má šestnáctiletou dceru, která šla dřív do Prahy, teď je důležité je dát dohromady, aby měly dostupné bydlení. Dětem jsem zajistila školu a hledáme práci, všude chodím s ní. Já jsem se toho bála, protože nevíte, kdo k vám přijede. My jsme se ale tak sžili, že zatím není vůbec nikde problém a je nám hodně blízká,“ dodala modelka. ■