Co říká česká kráska, která bojovala s alopecií, na oscarovou facku Willa Smithe? Šílený přestřel, ale i nevhodná reakce

Karolína Mališová Foto: archiv K.Mališové

Přestože přiznává, že stále nemá vyhráno, snaží se onemocněním nestresovat a vše přijmout, jak je. Letošní předávání filmových cen Oscar, které zastínila facka herce Willa Smitha (53), nepřešla ani ona bez povšimnutí. Smith vlepil facku komikovi Chrisi Rockovi, který si utahoval z krátkých vlasů jeho manželky Jady Pinkett Smith, jež se také potýká s alopecií.

„Zaregistrovala jsem to, přijde mi to na dnešní dobu šílený přestřel, kdy je vlastně “trendy” úplně vše, a někdo přede všemi, a při takové významné události, vytáhne naprosto zbytečný vtip, a to na ženu s oholenou hlavou či viditelnou alopecií,“ řekla Super.cz Karolína, které přišel žert Chrise Rocka na manželku Willa Smitha nevhodný. Stejně tak jí ale přišla nevhodná i následná reakce slavného herce.

„Jeho reakce byla přehnaná, možná slovní odpověď by byla dostačující a možná pro lidi kolem přínosnější, protože si myslím, že my ženy s alopecii jsme silnější než kdy dřív,“ dodala česká kráska k celému skandálu. ■