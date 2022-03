Milovanou manželku a novorozenou dceru opouští Leoš Mareš jen občas. Tady udělal výjimku

Leoš Mareš byl v myšlenkách se svou dcerkou Alex. Michaela Feuereislová

Na začátku března se Leoš Mareš (45) stal otcem. I když se moderátor snaží maximálně věnovat své manželce Monice a novorozené dcerce Alex, práci se úplně nevyhýbá. Mareš opět moderoval tradiční Diamantový ples v Brně. „Já se teda domnívám, že by se měl udělat ještě jeden ples, a to letní, aby se to číslo vyrovnalo, jinak nám to tady bude haprovat,“ řekl Super.cz na akci moderátor.