Letící bota, vychrstnutá voda nebo bitka ve výtahu: Will Smith není jedinou celebritou, které ruply nervy před kamerami

Humbuk okolo skandálu na letošních Oscarech, kdy Will Smith došel na pódium nafackovat Chrisi Rockovi, nejspíš jen tak neutichne. Oscarový herec ovšem není jedinou slavnou osobností, která někoho na veřejnosti napadla. Připomeňte si slavné, kterým ruply nervy.

Cardi B a Nicki Minaj

Na newyorském fashion weeku v roce 2018 proběhla akce Harper's Bazaar Icons. Ale ne všichni přítomní se chovali jako ikony. Cardi B (29) se v jeden moment vrhla na svou rivalku Nicki Minaj (39) a opravdu jí šla po krku. Přes hradbu osobních strážců se k ní nemohla dostat, a tak po ní hodila botu, než ji z akce vyvedli. Odcházela s roztrženými šaty a boulí na hlavě. Později v rozhovoru pro W Magazine zdůvodnila, že do ní kolegyně rýpala dlouhodobě a poslední kapkou pro ni bylo, když se navážela do jejích mateřských schopností.

Burt Reynolds a Marc Summers

V minulosti byly talk show mnohem zajímavější než dnes. Například v jedné z epizod Tonight Show z roku 1994, to vypadalo, že se hosté Burt Reynolds a Marc Summers opravdu poperou. Reynolds nebyl v dobrém rozpoložení už od začátku, zrovna se rozváděl a skončil mu seriál Městečko Evening Shade, ve kterém čtyři roky účinkoval. Antipatii vůči Summersovi dával dost najevo a utahoval si z něj. Když pak Marc prohodil něco o jeho rozvodu, rozzuřeně na něj vychrstl hrnek s vodou. Když mu smějící se Summers chtěl oplatit stejnou mincí, málem mu Reynolds vyrazil hrnkem zuby. Moderátor Jay Leno pak situaci ukočíroval a vyzval hosty na „dortový souboj“. Dal jim do rukou dorty, které si vzájemně rozplácli o obličeje. Reynolds zasadil viditelně tvrdší úder, než bylo nutné, ale nakonec se oba s úsměvem za nadšeného burácení publika objali.

Solange Knowles a Jay-Z

Možná nejde o nejnásilnější potyčku, ale bezesporu o nejpropíranější. V roce 2014 obletěl svět kamerový záznam z hotelového výtahu, do kterého nastoupili Beyoncé, její manžel Jay-Z a sestra Solange Knowles. Ta se po pár vteřinách na svého švagra vrhla a zuřivě do něj bušila a kopala, než ji osobní strážce odtáhl. Beyoncé nehnula brvou, a tak většina lidí věřila, že Solange konfrontovala Jaye-Z kvůli jeho nevěře. Tu později rapper přiznal a Beyoncé na ní postavila celé jedno album. Manželskou krizi ale nakonec překonali, k incidentu z výtahu se ovšem nikdo z aktérů nikdy nevyjádřil.

Kanye West a Daniel Ramos

Kanye West (44) není zdaleka jedinou celebritou, která napadla fotografa nebo reportéra. Paparazzi mohou být velmi nepříjemní a neodbytní. Přesně jako Daniel Ramos, který v červenci 2013 provokoval na letišti v Los Angeles Kanyeho Westa tolik, že rapperovi ruply nervy. Vrhl se na něj a snažil se mu vykroutit kameru z rukou. Incident točilo nespočet okolních reportérů a na videu je vidět, jak West drží Ramose v kravatě, a nakonec ho shodí na zem. Ten Westa žaloval, ale než došlo na slyšení, vyřešili spor mimosoudně. Není jasné, jestli hudebník novináři zaplatil odškodné, případně kolik, ale omluvil se mu a vyfotili se spolu.

Will Smith a Vitalii Sediuk

A Will Smith (53) podruhé. V roce 2012 vyrazil herec na premiérů filmu Muži v černém 3 do Moskvy. Svět obletělo video, jak se na červeném koberci objímá s reportérem předtím, než ho prudce odstrčí a uštědří mu facku hřbetem ruky. Šlo o ukrajinského reportéra a milovníka skandálů Vitaliie Sediuka. Nutno dodat, že ten proslul provokováním celebrit. Lidé se pohoršovali nad hercovou reakcí s tím, že nepochopil kulturní zvyk, někteří ho dokonce nazývali homofobem. Smith později u Davida Lettermana uvedl, že chtěl reportéra obejmout, když mu to nabízel, ten se ho ale potom snažil políbit, a tak mu dal za vyučenou. ■