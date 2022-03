Veřejná obhajoba Willa Smithe: Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděla, říká komička

Tiffany Haddish ocenila gesto Willa Smithe. Profimedia.cz

Fackou Chrisi Rockovi vzbudil Will Smith (53) mezi kolegy rozporuplné reakce. Mnozí ho za gesto, které považují za násilné a agresivní, kritizují a vyzývají jej k omluvě, herec ale našel i zastání. Veřejně jej obhajuje herečka a komička Tiffany Haddish.

Podle ní je skvělé, že se stále najdou muži, kteří se umějí postavit za své ženy, a Smithův čin označila za „tu nejkrásnější věc“, kterou kdy viděla.

„Když jsem viděla černocha postavit se za svou ženu, to pro mě znamenalo mnoho,“ uvedla Haddish. Smith na pódium vtrhl poté, co si Rock dělal legraci z holé hlavy jeho ženy Jady Pinkett Smith, která od roku 2018 trpí alopecií a otevřeně o tom hovoří.

„Možná se světu nebude zdát, jak to proběhlo, ale pro mě to byla ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděla. Protože to ve mně vzbudilo víru, že se stále najdou muži, kteří milují a pečují o své partnerky a manželky.“

Podle Haddish Jadu komentář zranil, proto její muž zareagoval tak zběsile. „Bránil svou ženu,“ míní komička.

Ozývají se ale také hlasy, že scéna byla nahraná. Někteří lidé nevěří, že by se něco takového na Oscarech mohlo stát. „Herec, a herec z akčních filmů obzvlášť, ví přesně, jak má někoho uhodit,“ komentují někteří moment, který bezesporu vešel do oscarových dějin. Ať už byl skutečný, nebo šlo o fake. ■