11 největších hastrošů na vyhlášení Oscarů. Podívejte se na módní divočinu z filmových cen

Řada médií udělila cenu za nejhůře oblečenou hvězdu večera zpěvačce Billie Eilish. Umělkyně působila v černém modelu s americkými průramky složeném z volánů jako důlní skřítek permoník. Asi jedinou výhodou těchto šatů je, že se mohla na závěrečné recepci najíst, aniž by musela zatahovat břicho. ■

Pohádkové postavě Cruelle de Vil vzniká těžká konkurence v podobě herečky Diane Guerrero známé ze seriálu Orange Is the New Black. ■

