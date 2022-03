V končících Stínech v mlze je rozvracečem rodiny kriminalistky. Čí výkon považuje za nejskvělejší?

Jaroslav Plesl jako Pavel Malý, manžel hlavní hrdinky v seriálu Stíny v mlze Česká televize

Nejprve to vypadalo na nenápadnou detektivku, postupem času si diváci oblíbili hlavní hrdiny. Dnes odvysílá Česká televize poslední díl Stínů v mlze. Napětí vrcholí, protože eskaluje vedlejší dějová linka. Ukáže se, na koho má spadeno propuštěný vězeň Hrbek, psychopat, který se snaží pomstít kriminalistce Malé.

V příbězích nejde jen o vraždy z Ostravy a okolí, ústřední postavy prožívají svá životní dramata. Přičemž jejich práce dostává přednost. Tak Magdu Malou, kterou představuje Petra Špalková (47), opustí manžel Pavel, houslista, co najde zalíbení ve výrazně mladší kolegyni.

Muzikanta hraje Jaroslav Plesl (47) a je za toho „darebáka“, nevěrníka, jenž rozloží do té doby poměrně roztomilou rodinku s malou holčičkou. Jestlipak herec v minulosti v některé z rolí už rozvrátil rodinu? Při naší otázce chvíli přemýšlel.

„Ve filmu Cena za štěstí hraju chlapa, kvůli jehož chování se rozpadne rodina. Ale to šlo spíš o psychopatismus. Jsem docela rád, že v profesním životě mě potkávají různé typy rolí. Od podivínů až k hrdinům. Mám dojem, že jsem neustrnul, nebyl zaškatulkován,“ řekl Super.cz.

V kriminálním dramatu vytvořili s Petrou Špalkovou a její skutečnou dcerou Andělou Tichou velmi konzistentní rodinu, uvěřitelnou, v začátku šťastnou. „Ta je kouzelná, byla fantastická, její výkon považuji za úplně nejlepší, který se v tom seriálu objevil. Skutečně skvělá!“ pěje Plesl ódy na Amálku, kterou přesvědčivě ztvárnila holčička, co v začátcích natáčení, jako šestiletá, neuměla ještě ani číst text. Předčítal jí ho její tatínek Miloslav Tichý, manžel Petry Špalkové, také herec.

Jaroslav Plesl nám přiznal, že nejsilnějším zážitkem bylo pro něho natáčení filmu Poslední závod (v kinech od minulého týdne) a postavy Josefa Rösslera-Ořovského (1869-1933). Sportovec a diplomat se zasloužil také o vznik Českého olympijského výboru.

„Nejsem lyžník, ovšem herec musí umět zahrát skoro všechno. Bylo to drsné, ale příroda nám vycházela vstříc celou škálou podob. Od krásných slunečných dnů, až do drsných, kterým jsme říkali mordor. Venku foukal vítr o síle 120 km/hod a bylo mínus 20 stupňů.“

Natáčení vnímali jako společné dobrodružství. „Moc jsem si přál, aby film dopadl dobře a to, co my jsme na horách prožívali, aby se podařilo přenést na diváka. Já jím byl zasažený a považuji za velké štěstí a čest, že jsem se ho mohl zúčastnit,“ řekl Super.cz Plesl. ■