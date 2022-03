V tomhle kostýmu zhubne pár kilo: Když zpěváka v masce viděla dcera poprvé, rozbrečela se

Josef Vágner Super.cz

Na roli pro dětského diváka se dvojnásobný otec Josef Vágner (31) těšil. Reakce na jeho nový kostým v muzikálu Ostrov pokladů ale nebyla taková, jakou si představoval. „Dcery se byly podívat na generálce, ta starší, když mě viděla, tak to oplakala,“ svěřil Super.cz zpěvák.

„Pak jsem jí volal z druhé generálky, také v kostýmu, a znovu to oplakala. Nicméně se jí představení líbí a písničky si doma neustále zpívá,“ řekl nám po premiéře zpěvák v kostýmu kocoura.

Po představení byl splavený potem, ale spokojený. „Strávili jsme přípravou nějakou dobu, všichni jsme se těšili a divákům se to líbilo,“ je rád Pepa.

„Doufám, že to budeme hrát co nejčastěji, protože v tomhle kostýmu kila půjdou dolů jedna báseň,“ prozradil nám zpěvák, který už má po operaci kolene, kterou podstoupil loni na podzim, povoleno naplno se vrátit do práce. „Musím opatrně, ale mohu už hrát,“ dodal Vágner. ■