Rozparek až k podpaží i dmoucí se poprsí: Podívejte se na nejodvážnější róby Oscarů

Nejodvážnější róby letošních Oscarů Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vynesly je tenisová hvězda Venus Williams (41), herečka, moderátorka a producentka Tracee Ellis Ross (49), zpěvačky Chloe Bailey (23) a Janelle Monae (36) a modelka Elsa Hosk (33).

Zatímco Williams a Ross vsadily na rafinovaný dekolt, Hosk zdůraznila úžasně vytvarované a zpevněné břicho. Na první pohled poutavé šaty oblékla i Monae, která dorazila oblečená neoblečená, nejmladší Bailey pak zvolila šaty s rozparkem, který nepředčil žádný jiný - končil pomalu až v podpaží.

Ani ty nejodvážnější šaty ale nevzbudily tolik pozornosti jako herec Will Smith (53) fackou, kterou dal komikovi Chrisi Rockovi. Ten si na pódiu vystřelil ze Smithovy ženy Jady, která trpí alopecií, načež se Will zvedl a šel si to s ním ručně vyřídit.

Později se omluvil, ale jen Akademii a kolegům, nikoli Rockovi. ■