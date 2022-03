Perfektně ostré vidění s biometricky inteligentními brýlemi

Lepší vidění s čočkami B.I.G. NORM™ nebo B.I.G. EXACT™

Potřebujete dobře vidět na blízko i do dálky? Vyzkoušejte první biometricky inteligentní brýle na světě! Koncept biometricky inteligentních brýlí (B.I.G.) je cestou k ostřejšímu vidění skutečně pro všechny. Jedinečnost konceptu spočívá v přesné biometrii oka, kterou tvoří kromě jeho délky především astigmatická i sférická refrakční síla rohovky, průměr zornice, tloušťka rohovky ale i mnoho dalších hodnot. Přestože přesnost a výhody čoček B.I.G. EXACT™, vyrobených na základě přesných měření DNEye® Scannerem jsou stále bezkonkurenční, biometrické vidění pro všechny znamenají teprve brýle s umělou inteligencí, s brýlovými čočkami B.I.G. NORM™. S nimi vstupujeme do éry biometrické revoluce s konceptem systému lepšího vidění: B.I.G. VISION™ FOR ALL.