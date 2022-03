Drsné útoky na potetovanou zpěvačku. Neměla bys mít děti, vyslechla si. A to jen kvůli kérkám!

Sharlota je kvůli svým kérkám často terčem urážek. Super.cz

"Je to moje tělo, už s ním žiju nějakou dobu, všímám si, jak na něj lidé reagují. Na ulici v létě je to docela problém. Komentují to, vstupují do mé osobní zóny. Vadí jim, že jsem milá tvářička, a takhle jsem si zohyzdila tělo. Dost často na to narážím," řekla Super.cz Sharlota.

Přiznává, že někdy jsou urážky hodně bolestivé. "Někdy mě to bolí. Rozhodnu se druhý den radši si vzít kalhoty a tričko, než kraťasy. Prostě abych nemusela poslouchat ty řeči. Každý přitom žijeme, jak chceme, jak to máme rádi, nikomu tím nechceme ubližovat," krčí rameny a prozradila také urážku, která ji zatím bolela nejvíce a pamatuje si ji, jako by to bylo včera.

"Stoprocentně bylo nejhorší to, co se týkalo dětí. Že člověk, který vypadá jako já, by neměl mít děti. Lidi dokážou být opravdu zlí," uzavřela zpěvačka. ■