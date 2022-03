Exmanželka Vojtka a Hůlky se pochlubila rodinou: Dcera bývalé tanečnice je po mamince a ve 4 letech chodí na balet

Libuška Rohlíčková s rodinou Super.cz

„Chodíme do divadla s Elinkou docela často, jsou jí čtyři roky, tak už je to ideální čas ji seznamovat s kulturou,“ řekla Super.cz Libuška s tím, že dcera je po rodičích. „Snažíme se ji v tom podporovat, přeci jenom je z herecké rodiny,“ prohlásila Rohlíčková, která bude mít v dceři možná nástupkyni.

„Pohybově je po mně, chodí na balet a herectví ji také baví. Co se týče divadla, které má manžel společné s maminkou Evou Hruškovou, tak tam už by mohla také hrát. Doma si hraje s loutkových divadlem. Myslím, že je to od každého trochu,“ prozradila Libuška s tím, že dceru bude ve všem podporovat. „V tanci jí nebudu bránit, tenkrát mě nikdo neubránil, ale radši bych byla, kdyby si našla i třeba jiný směr a tanec měla pro zábavu, ale holt někdy tomu člověk neporučí,“ dodala bývalá tanečnice. ■