Zuzana Bubílková se udržuje ve formě nočními procházkami po Praze: Při jedné už dostala i nabídku na sex

Zuzana Bubílková Herminapress

Moderátorka Zuzana Bubílková (69) se může roky chlubit štíhlou figuru. V kondici se udržuje pravidelným sportem, a to ať už posilováním ve fitness nebo procházkami. Na ty vyráží často i ve večerních hodinách a o zajímavé zážitky nemá nouzi.

„Pravidelně sportuji, hrála jsem tenis, teď už nemohu, ale denně sportuji. Chodím do posilovny, za barákem mám les, chodím s holemi, takovou rychlochůzí, dělám to střídavě denně. A když nemám přes den čas, tak jdu v noci, a to se mi stávají šílené věci,“ svěřila se Super.cz Zuzana Bubílková, která dostává zajímavé nabídky.

„Nedávno mě zastavil muž a ptal se, jestli nevím, kde je veřejný dům. Tak jsem mu řekla, že nevím a on se zeptal, co tedy já. To bylo zajímavé. Uvažovala jsem, jestli nebudu chodit v noci, že si budu ve tmě zvedat sebevědomí,“ dodala se smíchem moderátorka, kterou jsme potkali na castingu Muže roku.

Adepty na letošní finalisty soutěže vybírala už poněkolikáté a jak sama přiznala, na přehlídkovém mole se objeví brzy i ona. „Já jsem teď dostala dvě nabídky na módní přehlídky, připravuji se na chůzi po mole, cvičím. Je prý moderní mít na přehlídkách i ženy mého věku. Budu předvádět oblečení a šperky, které navrhuji, takže na stáří mě čeká kariéra modelky,“ dodala moderátorka, která už se těší na druhé kolo castingů, které bude 23. dubna. ■