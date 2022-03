Adéla Gondíková zase „práskala“ na manžela Jiřího Langmajera: Bylo mu takové horko, že propotil podprsenku, vyprávěla

Adéla Gondíková Super.cz

Sice novou show Můj muž to dokáže bude Adéla Gondíková (48) na Primě moderovat, ale klidně by si i zasoutěžila a vsadila si na svého manžela Jiřího Langmajera (55). "Ne, že bych mu to chtěla udělat naschvál, ale mě princip té soutěže strašně baví. Se ženskými si tady pokecáme, neděláme z toho oficialitu, a pak přijde nějaká ta soutěž, která je většinou legrační," řekla Super.cz Adéla.