Tohle že je trojnásobná máma? Ornella Koktová vyrazila fanouškům dech snímky v prádle

Ornella Koktová Foto: Super.cz/ Instagram O. Koktové

Všechny tři ratolesti Quentina (8), Svena (2) i dceru Lilianne (11 měsíců) přivedla brunetka na svět císařským řezem. Poslední dvě těhotenství navíc přišla krátce po sobě, ale Ornelly tělo zvládlo rychlé změny a váhové výkyvy skvěle, a dnes to vypadá, že snad ani nikdy nerodila. Snímky, které nyní sdílela na sociální síti sklidily velké ovace.

„Teda vy máte postavu,“ zůstala v šoku jedna z fanynek. „Po třech dětech postava parádní, smekám,“ přidává se další. Decentní černobílé snímky v prádle ocenila také herečka a zpěvačka Eva Burešová (28). „Týjo. Vy jste kočka, Ornello!“ napsala pod fotky.

Po posledním porodu si brunetka prošla vážnými zdravotními obtížemi. Jen pár dnů po příjezdu z porodnice se do nemocnice vrátila, a dokonce skončila na JIP. „Našli mi hodně vážný nález v oblasti střev a málem se k tomu přidala i embolie plic, na to se přišlo náhodně, ale naštěstí se to včas zachytilo. Dovezli mě do nemocnice za minutu dvanáct," svěřila tehdy Super.cz Ornella, která má naštěstí všechno zlé již za sebou. ■