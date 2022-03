Televize Prima se vyjádřila k nekorektnímu humoru v Máme rádi Česko: Budou mít Prachařova slova o rasismu důsledky?

Libor Bouček, Vojta Kotek a Jakub Prachař v pořadu Máme rádi Česko Foto: FTV Prima

Minulý týden si v pořadu Máme rádi Česko zavařil herec a moderátor Vojta Kotek (34), který kvůli jedné ze svých historek urazil populární hlasatelku Saskii Burešovou (75). V posledním díle zábavního pořadu se zase odvázal herec Jakub Prachař (38), který měl v týmu muzikanta Radka Bangu (40) a neodpustil si vtípky a hlášky na téma rasismu. A jak to tak bývá, část publika přijala jejich humor s nadsázkou, druhá polovina se do herců pustila a označuje jejich chování za trapné a naprosto nepřijatelné.

Kontaktovali jsme televizi s prosbou o vyjádření. „Balancování na hraně korektnosti je kořením pořadu Máme rádi Česko a dělá ho i po deseti sezónách divácky atraktivním. Humor Libora Boučka a Jakuba Prachaře dělá pořad Máme rádi Česko oblíbeným už 9 let,“ stojí v prohlášení z Primy.

Zeptali jsme se, jestli televize uvažovala nad tím, vyvodit ze situace pro hlavní aktéry důsledky. „Televize Prima za moderátorem Liborem Boučkem i Jakubem Prachařem plně stojí. Brzy na obrazovkách oslavíme jubilejní 100. díl pořadu, kde oba zaslouženě oceníme. Žádný jiný zábavný pořad si na televizi Prima nedokázal získat takovou diváckou přízeň,“ je dále uvedeno v prohlášení pro Super.cz.

Jakub Prachař měl to štěstí, že jeho styl humoru vzal zpěvák Radek Banga s nadsázkou a nekorektní vtipkování se ho nedotklo. Hvězda Kalendária Saskia Burešová ale omluvnou kytici od Vojty Kotka nepřevzala. „Mě to rozhodně nemohlo ponížit, protože duševní buranství mě nemůže ponížit. Mně na tom vadila jedna věc. Že si z vás dělají srandu lidé, kteří nejsou vašimi vrstevníky a vůbec vás neznají, to je opravdu opovržení hodné. To je otázka inteligence,“ uvedla v pořadu Face to Face Saskia Burešová. ■