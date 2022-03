Moderátorka Čechová se po návratu ze Survivoru ukázala fanouškům: Zhubla na 43 kilo a pohled do zrcadla ji vyděsil

Nikola Čechová TV Nova

Nedostatek jídla a psychické i fyzické vypětí v reality show Survivor se pořádně podepsaly na bývalé moderátorce Snídaně s Novou Nikole Čechové alias Shopaholic Nicol. Do Dominikánské republiky odlétala s váhou 48 kilo, po návratu do Čech jí ale ručička na váze ukázala 43 kilogramů. Teď je sice na 46 kilech, ale spokojená není.

"Nedostatek jídla se na nás samozřejmě podepsal. Nikdy jsem nebyla takhle moc hubená a už nikdy nechci. Když jsem se po skončení podívala do zrcadla, bylo mi úzko. Zhubla jsem pět kilo. Ztratila jsem svaly, prsa i zadek. Nemůžu se dočkat, až se mi vrátí mé tvary," prozradila Nikola.

Nejnáročnější pro ni byla soutěž psychicky. Často prožívala pocity frustrace.

"Nejnáročnější je ale soutěž opravdu na psychiku. Nevíte, co se bude ten den dít, neznáte harmonogram, nevíte, kolik je hodin, musíte se ptát i na to, jestli můžete na záchod. Člověk se dostal úplně dolů, když začal přemýšlet, jestli je doma vše OK a jak dlouho své milované ještě neuvidí," vzpomíná.

Psychika sehrála roli i v soutěžích. První týdny se Nikole naprosto nedařilo a prakticky vše prohrála.

"Sebevědomí jsem hledala velmi těžko. Po tom, co jsem viděla ostatní v týmu a pochopila jsem, jak soutěže v téhle verzi Survivoru vypadají, jsem se dost sesypala. Bylo mi jasné, že to není můj šálek kávy. Věřila jsem si v obratnosti, balancu, potápění, jenže to na začátku nebylo kde využít, a já se dostala do totální frustrace, kdy jsem si říkala, že tohle vzdám. Každý den se vystavovat neúspěchu se na vás podepíše. Musela jsem se s tím vnitřně poprat," dodala Shopaholic Nicol, která i díky skvělé sociální hře nakonec zabodovala a dostala se daleko. Jak daleko a zda celý Survivor vyhrála, zatím jasné není. Na to si díváci musí ještě počkat.

"Myslela jsem si, že pro mě bude největší výzva hlad a diskomfort, ale to jsem se šeredně spletla. Po nějakém čase přijmete fakt, že se prostě nenajíte, že plný hrneček je výjimečný stav a holt bude kokos na dlouhou dobu váš nejlepší kámoš," vzpomíná nyní už nad talířem svých oblíbených vajíček moderátorka.

"Naučíte se nové hygienické návyky, čistit si zuby kokosovým vláknem a popelem, koupat se v moři, česat se vidličkou a přestane vám vadit chodit na záchod do moře, džungle, vlastně kamkoliv. Stírají se vám hranice, co se nehodí a o čem se nemluví," dodala na závěr. ■