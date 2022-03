Něžné, hravé, svůdné i sexy: Novou kolekci Beaty Rajské vynesly na mole známé české krásky

Beata Rajská Super.cz

Po přehlídce jsme se návrhářky zeptali, co bylo inspirací její kolekce a jaké budou trendy nadcházejícího období. „Když připravuji přehlídku, tak málokdy řeším trendy. Tématem této přehlídky bylo užít si radost ze života. Inspirací byl život, barvy, veselé, rozevláté střihy. Především to byla radost ze života a užití si každého okamžiku,“ řekla Super.cz Beata Rajská.

Zajímalo nás také, v čem podle ní ženy nejčastěji chybují, co se módy týká. „Myslím, že to není ani o vkusu, stylu, módě, ale že potřebujeme víc odvahy a souvisí to se sebevědomím,“ vysvětluje návrhářka. Důležité je podle ní věřit si, ukázat ženskost a nepřemýšlet o názoru jiných lidí.

„Člověk má zůstat sám sebou a v ten moment je přesvědčivý a všechno je mu uvěřitelné, takže vítězí stylem i módou, kterou nosí, a vůbec to nemusí být trendovka,“ dodává Beata Rajská. ■