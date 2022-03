Maminka Aneta Vignerová ukázala na mole nohy jako gazela: Na předvádění spodního prádla už si ale netroufá

Aneta Vignerová Super.cz

„Asi by to bylo nějaké spodní prádlo. Ne že by to bylo mateřstvím, ale přece jenom budu mít 35 a přijde mi, že už by to měl člověk nechávat doma. Myslím si, že u nás v Čechách se to prádlo moc neumí předvádět. Vždycky to působí lehce vulgárně a snažím se tomu vyvarovat,“ svěřila Super.cz Aneta Vignerová.

To ale neznamená, že s převáděním či focením prádla skončila nadobro. „Když bude nějaká krásná glamour přehlídka, tak se k tomu třeba vyhecuju, a člověk udělá i něco pro sebe, aby v tom vypadal dobře. Nejsou to už ale moje ambice,“ vysvětluje.

Z hlediště ji na přehlídce návrhářky Beaty Rajské s názvem Carpe Diem 22 podporoval partner a scenárista Petr Kolečko. „Musím říct, že když byl poprvé na přehlídce, tak jsem byla nervózní hlavně z něj, jak to bude vnímat, co k tomu bude říkat,“ přiznává brunetka, která s částečnou nervozitou bojuje dodnes.

„Dnes jsem byla taky lehce nervózní, do poslední chvíle jsem nevěděla, jestli ho chci pozvat, jestli se na to cítím. Ale potom, když jsem se tu procházela a viděla ho, tak to ze mě všechno spadlo, protože mi fandil a byl pyšný,“ dodává s úsměvem Miss České republiky 2009. ■