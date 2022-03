Těhotná kráska ze seriálu Most! na mateřské dlouho nezůstane: Prozradila, kdy přijde miminko na svět

Dominika Býmová Michaela Feuereislová

Jak jsme již informovali, herečka a hvězda seriálu Most! Dominika Býmová (34) čeká svého prvního potomka. S rakouským manželem Erichem už za pár měsíců přivítají na světě vytoužené miminko.

„Je to pro mě velmi osobní událost. Pohlaví miminka si necháváme jako překvapení,“ svěřila nyní Super.cz sympatická brunetka.

Na shánění výbavičky a veškeré přípravy prozatím nebyl čas. Po covidovém rozvolnění je herečka v jednom kole. „Až do těchto dní jsem intenzivně hrála, takřka každý večer, což už musím pomaličku přehodnotit a začít se více ladit sama na sebe,“ říká Dominika.

Prozradila, v jakém období děťátko přijde na svět a také, že neplánuje být dlouho na mateřské. Samozřejmě, že plány se po porodu mohou změnit. „Čekáme letní miminko, tak bych od podzimu zase ráda nastoupila do divadla. Avšak to jsou ambice zatím bezdětné herečky. Možná to bude úplně celé jinak,“ dodává hvězda muzikálu Rebelové, kterou jsme mohli vídat v seriálech Přístav, Ordinace v růžové zahradě, Krejzovi a dalších. ■