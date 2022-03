Je krásná Bezděková po rozchodu s Lamborou připravená na novou lásku? Takhle modelka reagovala

Andrea Bezděková Super.cz

Je to už pár měsíců, co modelka Andrea Bezděková (27) a herec Marek Lambora (26) oznámili, že netvoří pár. Zeptali jsme se, zda je krásná brunetka otevřená novým známostem nebo se zatím dalšímu vztahu spíš vyhýbá.

„Nezavírám se ve svém bytě a netrávím čas jen mezi čtyřmi zdmi, takže otevřená jsem. Jsem otevřená své práci, ráda otevírám nové dveře, takže takhle to mám i se vztahem. Až bude správný čas, tak se to stane,“ svěřila Super.cz Bezděková, které se otevírají dveře nejen v modelingu.

„Mám pocit, že se u mě novinky odehrávají jen v pracovním světě a ten osobní teď nechávám v poklidu. Jak to tak bývá, když je někdo nezadaný, soustředím se hlavně na tu práci,“ říká bývalá miss, která nedávno dotočila epizodní roli v jednom z úspěšných nekonečných seriálů.

Andrea nyní zazářila na přehlídce Beaty Rajské s názvem Carpe Diem 22, kde vynesla hned několik krásných modelů. Zajímalo nás, zda je něco, co by na sebe rozhodně neoblékla nebo v čem by se na mole cítila nekomfortně.

„Vzpomínám si na jednu přehlídku na Fashion Weeku, kdy tam modelky a modelové na sobě neměli vůbec nic. Myslím si, že tento způsob přehlídky bych skutečně nezvládla,“ rozesmála se.

Všeobecně se traduje, že si modelky neumí v jídle dopřát, což nám Andrea vyvrátila. „Dnes jsme se smály s děvčaty, protože když jsme na obědě na talíři viděly ty smažáky, tak jsme si říkaly, že by se svět divil, že umíme jíst i normálně. Někdo měl smažák, někdo kachnu,“ vypráví. I tak si ale jako modelka občas musí hlídat jídelníček. „Já osobně cítím, že už to není, co to bývalo, a nemůžu do sebe tlačit, co chci. Pár dní před přehlídkou to krotím,“ dodává s úsměvem. ■