15 mužů za 3 týdny! Slavná bloggerka randí jako o závod a radí ženám, jak najít lásku: Tohle jsou její tipy

Na téma napsala i knihu Sex, Swipes and Other Stories, ve které mimo jiné popsala, jak stihla během třítýdenního pobytu v New Yorku 15 různých dostaveníček. Časem tedy rozhodně nemrhá.

„Ztracený čas už nevrátíte, takže opravdu nesnáším, když mým časem někdo plýtvá,“ rozpovídala se v rozhovoru pro Kinda Sorta Dating podcast.

„Doporučuji si změnit lokalitu v randící aplikaci, než do destinace vyrazíte. Zjistíte, s kým si sednete, a první večer výletu už můžete vyrazit na rande,“ radí uživatelkám.

Co se týče témat, o jakých s potenciálními protějšky konverzovat, nabádá hlavně k upřímnosti a rozděluje je do dvou kategorií. Na věci, které „musím vědět“, a které by „bylo hezké vědět“.

Protože má za sebou dva rozvody, dobře ví, že každý člověk reaguje na takovou informaci jinak. „Někteří lidé jsou víc tradiční, jiní otevření, určitá témata je dobré probrat předem, abyste pak dotyčného nemuseli sledovat, jak se snaží ze situace vykroutit, protože je mu něco, co o vás zjistil, nepříjemné,“ nabádá.

K mužům, s nimiž randí, je prý vždy maximálně upřímná a očekává od nich to samé. „Vždycky pro mě bylo bez debat určité věci sdělit před osobní schůzkou. A ostatní to měli stejně. Vyhnete se pak nedorozuměním,“ dodala na závěr. ■