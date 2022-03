S rýpaly a útočníky, co jí na internetu přejí smrt, si umí poradit: Laďka Něrgešová je s nimi hotová raz dva

Laďka Něrgešová Super.cz

„Sociální sítě nemají. Nebylo to tak, že bych přišla a řekla zákaz. S tou mladší se o tom ještě fakt bavit nehodlám, ale s tím starším už dva roky živě diskutujeme, na co to potřebuje, k čemu to potřebuje a vždycky to nějak vybalancujeme, aby měl to, co nezbytně potřebuje, ale já si stále myslím, že to nejsou sociální sítě, takže je nemá,“ řekla Super.cz hvězda Showtimu, která bude hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

„Syn má jiné zájmy, takže naštěstí nemám pocit, že bych ho nějak trápila, že by trpěl,“ usmívá se brunetka.

Sama moc dobře ví, jak dokážou být lidé na sociálních sítích zlí a jak se snaží pohrát si s lidskou psychikou. Takzvané hatery se ve svém životě naučila vypouštět. „Buď na to vůbec nereaguju, a když už je to za hranou, jakože tam lítají věci o smrti, tak to smáznete, bloknete toho člověka a nazdar, tohle fakt ne,“ říká rezolutně.

Podělila se dokonce o jeden tip, jak na podobné útočníky vyzrát a zrcadlit jim, jak se cítí jejich „oběti“. „Docela dobrý fígl je, že komentář vezmete, přišpendlíte ho nahoru a oni se do něj pustí všichni ostatní, takže já nemusím dělat vůbec nic,“ dodává s úsměvem Laďka Něrgešová. ■